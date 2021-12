Edson Celulari está curado do câncer

Edson Celulari começou o fim de semana com a melhor notícia que poderia ter: ele está curado do linfoma não-hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo. Segundo o jornal O Globo, a informação foi passada pela médica do ator, Yana Novis.

Celulari passou por cinco meses de quimioterapia e radioterapia. " Estou eufórico. É a alegria da página virada. Quando terminei de fazer as sessões de quimioterapia, descobri que, por precaução, teria de me submeter a mais doze sessões de radioterapia. Terminei quinta passada. Agora, sinto uma sensação de alivio, uma vontade de comemorar, de agradecer a todos, de fazer uma festa. Mas todas as pessoas não caberiam no Maracanã.", disse, em entrevista ao Globo.

Neste domingo, 27, ele postou uma foto no Instagram para agradecer. "Graça recebida. Graça agradecida. Um coração pleno de obrigados. Vida que segue com muito Amor. Dia de um Sol lindo por aqui, e que ele ilumine à todos". escrevei na legenda.

