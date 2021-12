Dupla sertaneja suspende show após previsão de acidente

Após receber uma carta do vidente Juscelino Nobrega da Luz - o mesmo que previu a morte do cantor Cristiano Araújo, no dia 24 de junho de 2015 - a dupla sertaneja Jorge e Mateus decidiu cancelar um show, do dia 13.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a carta dizia que a dupla e sua banda iriam sofrer um acidente na estrada que dá acesso ao município de Limeira, interior de São Paulo, quando fossem realizar o "Festa do Peão de Limeira". Ao receber a revelação, a dupla e sua equipe foram proibidos de sair de casa.

Vale ressaltar que em agosto de 2015, durante uma entrevista para o jornal "Correio do Estado", Juscelino afirmou que haveria um outro acidente no meio musical, mas não revelou os famosos envolvidos.

"Vai acontecer um outro acidente de carro. Será com uma dupla sertaneja jovem que está no auge. Já os avisei. A data será 13 de setembro de 2016, às 5h, numa estrada de São Paulo, próximo a Campinas", declarou.

