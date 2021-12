Duda Nagle visita Sabrina Sato no hospital e afirma que a namorada está bem

O ator Duda Nagale foi visitar a namorada Sabrina Sato no hospital. A apresentadora foi internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última sexta-feira, 18, e foi diagnosticada com pneumonia aguda.

"Só assim pra ela sossegar um pouco... tomando um pouco de juízo direto na veia", postou Nagle no Instagram.

Apesar de não ter previsão de alta, Duda afirma que Sabrina passa bem. "Tá tudo bem pessoal! Cada dia melhor", escreveu.

