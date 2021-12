A cantora Duda Beat lançou nesta quarta-feira, 30, um clipe impactante para a faixa “Nem Um Pouquinho“, parceria com o artista baiano Trevo. A cantora chegou a dizer que o novo disco exibirá o amor em vários formatos, e neste videoclipe ela ilustra a narrativa de sofrência e desilusão amorosa, que acaba despertando um lado mais vingativo e sombrio da heroína construída e cantada por Duda no disco.

O projeto audiovisual pertence ao novo álbum, “Te amo lá fora“ da cantora, e conta a história de uma heroína que é capaz de se transformar em várias outras. “Se apaixonar é uma delícia, mas nem sempre traz coisas boas. Nesse clipe, falamos de como podemos nos perder de nós mesmas e como pode ser difícil se reencontrar. Mas, ao mesmo tempo, se reconectar consigo mesma é um processo catártico e de renascimento, é se tornar dona de si e se emancipar. Tudo ao mesmo tempo”, contou a cantora.

O videoclipe de “Nem Um Pouquinho” possui a direção assinada pela dupla Alaska, formada por Gustavo Moraes e Marco Lafer (dos clipes “Modo Turbo” e “Are U Gonna Tell Her).

De acordo com a cantora, algumas referências para a produção foram os vídeos de “I’m A Slave 4 U”, da Britney Spears, “Thriller”, do Michael Jackson, o filme “O Quinto Elemento” e Cyberpunk.

Sobre a parceria com o cantor baiano, Duda Beat ressaltou que Trevo é um artista baiano muito talentoso e que as pessoas deveriam ouvir. “Acredito muito na música dele, na verdade dele como artista. Já pensei que queria fazer algo com ele e quando pensamos em fazer de “Nem Um Pouquinho” um pagodão baiano com trap não tive dúvidas e o convidei para participar. Ele topou e contribuiu muito para a música. Não só para música como para o clipe”, disse.

Assista ao clipe:

Da Redação Duda Beat lança clipe de 'Nem Um Pouquinho' com artista baiano Trevo; assista

adblock ativo