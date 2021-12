Dublê de Maitê Proença rebate declarações da atriz

Depois que a atriz Maitê Proença julgou como "nada profissional" a atitude de Juliana Scalco em divulgar que teria sido sua dublê de corpo na novela global "Liberdade, Liberdade", a moça resolveu se defender nas redes sociais. Ela publicou uma declaração em seu perfil no Facebook na madrugada desta segunda-feira, 9, se explicando.

"Acabei me envolvendo numa polêmica pública virtual de ampla extensão. Muita gente está equivocada a meu respeito nesse momento. Eu preciso me posicionar", argumentou.

Segundo Juliana, no contrato assinado por ela, não havia nenhuma cláusula que a impedisse de contar esse tipo de informação. "Assinei um contrato de participação como atriz na Rede Globo, no qual não havia nenhuma cláusula de confidencialidade. Não houve proibição alguma em revelar que é a minha nudez como personagem Dionísia em 'Liberdade, Liberdade'. Desde que a cena já houvesse sido veiculada", escreveu.

Sem citar o nome de Maitê, ela alfinetou a atriz. "Um profissional ético é aquele que atua sem prejudicar terceiros, regendo-se por valores e padrões éticos. Não tem ética quem condena sem conhecimento. Trabalhamos transmitindo ideias, conceitos, emoções... A expressão do nosso corpo, nossa imagem, é instrumento de trabalho também", disse.

"Aqui não tem ninguém querendo aparecer, usando cabeças como degrau. Não apareci do nada na emissora e me transformei neste mito virtual da noite para o dia sozinha. Meu coração está leve, eu estou em paz". completou.

Por fim, Juliana comentou sua relação com Maitê nos bastidores das gravações e confessou não entender suas declarações. "Tenho respeito e admiração por Maitê Proença e acima de tudo me sinto honrada pela responsabilidade de fazer parte de um produto da Rede Globo. No set de gravação a Maitê foi super educada comigo, trocamos sorrisos e gentilezas. Depois publicaram declarações dela que ferem a minha imagem pessoal e profissional".

