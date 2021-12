Drag queen viverá Ivete Sangalo em escola de samba

A drag queen Samara Rios, 38 anos, vai interpretar Ivete Sangalo durante o desfile da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", ela foi convidada pelo carnavalesco Fábio Ricardo para ser uma das Ivetes do carro do Madison Square Garden.

O promoter David Brazil também ajudou. Ele indicou Samara para a escola de samba que vai homenagear a cantora.

"Amo a Ivete, e nunca imaginei que iria vivê-la no Carnaval. Ontem (segunda, 6), fui provar minha roupa e está linda. Não vejo a hora de desfilar", disse ela para o EGO.

Famosa no Rio de Janeiro, a drag queen faz diversos shows inspirados na baiana. Agora, ela se prepara para fazer parte do desfile dedicado à cantora baiana.

Bom dia. Muito axé para você desta quarta-feira. #maisemais #ivetesangalo #iveteacustico #iveteemtrancoso #axe #bahia Uma foto publicada por Samara Rios/Rogério Ventura (@samararios) em Set 21, 2016 às 6:55 PDT

