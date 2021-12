A funkeira Mc Loma, que ficou conhecida após o hit "Envolvimento", está cobrando valores mais altos para suas apresentações. Ela, que já desbancou Anitta e Jojo Toddynho nas plataformas musicais, exige um cachê 20 vezes maior do que o normal. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", nesta sexta-feira, 16.

De acordo com a publicação, os empresários da pernambucana, de apenas 15 anos, deram um ultimato aos contratantes: "Ou pagam, ou Loma não canta". Alguns tentaram até conversar, mas se surpreenderam ao saber que as datas contratadas já haviam sido remarcadas com outros shows. A artista também deletou das redes sociais os posts com a divulgação desses eventos.

Após participação no show de Anitta, Mc Loma e as Gêmeas Lacração foram contratadas recentemente por Kondzilla. Em seis dias, foram quase 30 milhões de views no novo clipe do hit "Envolvimento". Antes do estouro, ela gravou um "clipe caseiro" que viralizou nas redes sociais.

Da Redação Dona hit 'Envolvimento', Mc Loma exige aumento de cachê e cancela shows

