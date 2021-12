DJ Alok e Romana Novais se casam aos pés do Cristo Redentor no Rio

O DJ Alok e a médica Romana Novais se casaram ao nascer do sol aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A união que foi ocorreu na manhã desta terça-feira, 15, em um cerimônia reservada para poucos convidados. A decoração da cerimônia é composta, por grandes vasos com flores brancas.

O reitor responsável por selar o matrimônio foi o Padre Omar do Santuário do Cristo Redentor.

Juntos desde 2014, o casal se separou em maio de 2017 e reatou cinco meses depois. Em abril deste ano, eles anunciaram que a médica estava grávida de sete semanas do primeiro filho, mas perdeu o bebê pouco tempo depois.

Do Rio de Janeiro, Romana acabou de se formar em Medicina e faz sucesso nas redes sociais como digital influencer. Ela tem 1 milhão de seguidores.

Veja o vídeo:

adblock ativo