Dire Straits Legacy agita público baiano durante show na Concha Acústica

Em homenagem a banda britânica 'Dire Straits', os músicos da 'Dire Straits Legacy' apresentaram, no último sábado, 6 , um show emblemático em celebração ao grupo original para o público baiano, na Concha Acústica, em Salvador.

Durante a apresentação, os ex-integrantes do grupo original, como Alan Clark, Phil Palmer e Danny Cummings – se juntaram a novos nomes, como Marco Caviglia, Trevor Horn e Mel Collins, para relembrar sucessos da banda de rock que surgiu na década de 70, na Europa.

Além do repertório, a banda cantou 'Owner of the Lonely Heart', em homenagem ao grupo britânico "Yes"

No repertório, hits como 'Sultans of Swing', 'Money for Nothing', 'Tunnel of Love' e 'Walk of Life' embalaram o público que também foram surpreendidos pela banda com uma homenagem ao grupo 'Yes', com o sucesso 'Owner of the Lonely Heart'.

