Dia do Amigo: conheça histórias reais e inusitadas

Neste sábado, 20 de julho, é comemorado o Dia Internacional da Amizade, ou simplesmente, Dia do Amigo. Pensando nisso, o Portal A TARDE buscou histórias inusitadas para homenagear essa data tão especial.

Não existe uma receita para o início de uma boa amizade, mas talvez uma das maneiras mais comuns de encontrar um amigo seja no colégio, como é o caso de Alana Palos, 20, e Carolina Dourado, 20. A amizade começou após Alana trocar de escola por sofrer bullying. Tímida e introvertida, ela foi puxada aleatoriamente pela, até então desconhecida, Carolina, que precisava de consolo após uma discussão durante a aula. Alana trata a ocasião como momento de mudança da sua vida.

"Ela me mostrou que as coisas da vida são bem simples. Se não fosse por ela eu teria demorado muito tempo para ter alguma amizade no colégio, eu era muito tímida e ela muito extrovertida. Por conta dela, eu descobri o meu lado divertido, eu agradeço muito por essa amizade"

Alana Palos e Carolina Dourado em 2012

Depois daquele momento, são quase 10 anos de amizade, onde as duas tratam uma a outra como um "porto seguro". "Eu considero Alana, um verdadeiro porto seguro, é uma pessoa que apesar da gente, infelizmente, não se encontrar todos os dias eu sei que basta uma ligação, uma mensagem, que posso contar com ela. É mais que uma amiga, é uma pessoa da minha família", disse Carolina.

Para a psicóloga Jaqueline Amorim, cultivar relações de amizade é muito importante. "Sempre estaremos em situações em que precisamos de alguém que possamos confiar e que vai cuidar de nós. Quando temos alguém para confidenciar os nossos segredos, sonhos, dificuldades pessoais e problemas de vários gêneros, não nos sentimos sozinhos no mundo. O acolhimento nos faz acreditar que somos importantes, portanto, as dificuldades, quando compartilhadas, tornam-se menores, e assim podemos ver saídas e ter esperança", explicou.

"Há duas espécies de chatos: os chatos propriamente ditos e os amigos, que são os nossos chatos prediletos".

Com o avanço da tecnologia, uma nova maneira de inicar de amizade entrou em evidências, as redes sociais. Foi assim que ocorreu com Iasmim Dias, 27, e Deyse Oliveira, 28. Elas se conheceram em um grupo de Whatsapp colegas em comum, começaram a conversar e a amizade surgiu. Cinco anos depois, compartilham histórias, viagens, segredos e sabem que podem sempre contar uma com a outra.

"Deyse é a irmã que eu não tive, daquela amizade que posso pedir uma roupa emprestada, só não pode pegar sapato emprestado, ela calça 39 e eu 37 (risos). É aquele ser humano que Deus soube colocar na minha vida no momento certo", disse Iasmim.

Deyse Oliveira e Iasmim Dias se tornaram grandes amigas após se conhecerem por meio de uma rede social

De acordo com Deyse, a amizade vai sendo mantida sem enfrentar grandes brigas ou desentendimentos. Segundo ela, o essencial para a manutenção de uma bons laços é o respeito. "Apesar de termos muitas coisas em comum, nós somos muito diferentes. Eu sou muito paz e amor, já ela é super explosiva. Acho que a base de qualquer relação duradoura é o respeito, respeitar as diferenças da outra e lidar com as coisas do dia a dia".

Questionadas separadamente sobre qual foi a maior aventura que viveram juntas, as amigas mostraram estar em sintonia e escolheram exatamente o mesmo momento. Na ocasião, elas foram "abandonadas" por um motorista de aplicativo de madrugada no meio da avenida Paralela, em Salvador, após uma discussão. As amigas se refugiaram em um posto de gasolina 24h e após um tempo, conseguiram chegar em casa em segurança.

A psicóloga reforçou a importância de manter essas relações. "O amigo é uma riqueza para a nossa vida, uma importante fonte de felicidade e bem-estar, proporcionando aos envolvidos, apoio social, emocional, compartilhamento de experiencias, interesses, sentimentos e emoções. O sentimento de proteção desperta nas pessoas leveza e esperança de dias melhores", concluiu Jaqueline Amorim.

Dia do Amigo: conheça histórias reais e inusitadas | Foto: Divulgação/ATarde

