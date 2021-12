Di Ferrero conta que já fez sexo tântrico com Isabeli

O casal Isabeli Fontana e Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, ficou bem à vontade no programa "Altas Horas" (Globo) exibidos no último sábado, 4. O cantor aproveitou para revelar uma intimidade do casal: "Já praticamos o sexo tântrico".

A revelação foi feita após a sexóloga Laura Muller explicar para sobre a modalidade. "É aquele sexo que demora horas, na verdade, os tantras poderiam demorar dias fazendo sexo. Mas a gente adapta isso, pega alguns conhecimentos e faz as coisas com mais tranquilidade", explicou a sexóloga.

Di Ferrero aproveitou a deixa e fez uma observação positiva sobre o assunto. "Eu e minha mulher já praticamos o sexo tântrico. A gente tenta, né, é difícil. Não sou tão evoluído assim, você fica lá, tenta algumas vezes, não precisa demorar", disse o cantor.

Causando risos e espantos do público, o cantor acrescentou:"Estou falando porque deu certo já e eu fiquei muito mais disposto quando pratiquei o sexo tântrico. Acordei mais cedo, com mais disposição. É claro que é difícil, mas às vezes tentar praticar é interessante também", relatou.

Isabeli concordou com o noivo e, perguntada por Serginho por quanto tempo fizeram sexo, ela afirmou: "Três dias".

Todos riram. O casal está junto desde 2013. Eles estão atualmente noivos e já revelaram que o casamento acontece neste ano.

