Devinho Novaes é acusado de agredir namorada; cantor nega

Nesta segunda-feira, 17, a blogueira e modelo Luzia Lima, acusou o namorado, Devinho Novaes, de agressão através de stories, no Instagram. Luzia apresentou hematomas das supostas agressões. “Não vou denunciar. Deus é maior que tudo e que todos. Uma coisa que a gente tem que aprender é que se fizer uma ou duas, não deixe acontecer a terceira, não”.

Ela ainda publicou na plataforma conversas do cantor e amigos combinando festas e traições. No vídeo, ela fez questão de afirmar que não quer mídia e que Devinho não lhe dava nada. Ressaltou, porém, a mágoa que tinha de ter escolhido passar o Reveillón com ele e não a família.

O cantor negou as acusações. O vídeo também foi publicado na mesma ferramenta do Instagram, mas já foi apagado. “Não fiz nada com ela. A única coisa que fiz foi morder o dedo dela”.

Em foto, a modelo mostra mordida e escoriações ocasionadas da agressão

Esta não é a primeira vez que o artista se envolve em polêmica envolvendo agressão à mulher. Em junho do ano passado, a ex-namorada de Devinho, Aylle Santiago, concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, relatando a violência física e verbal sofrida pelo cantor.

