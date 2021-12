O cantor Devinho Novaes usou a rede social para denunciar uma agressão que sofreu na cidade de Coruripe, em Alagoas, na madrugada desta sexta-feira, 29. O artista gravou uma série de vídeos no Story do Instagram para relatar a situação, contando que o caso aconteceu após a realização do show, quando deixava o local.

No registro, o artista afirma que um segurança deu um murro e o enforcou. Ele ainda acrescenta que o profissional teria apontado uma arma. "A gente tenta tratar as pessoas bem, não existe isso", reclama. Em outro momento, Devinho cita que o homem é um tenente da polícia, mas logo é corrigido por uma pessoa que está ao seu lado. Apesar disso, ele reafirma que o agressor seria sim um tenente.

Após divulgar o relato, o cantor excluiu as publicações, mas as mesmas foram gravadas e já circulam nas redes sociais.

Da Redação Devinho Novaes denuncia agressão de segurança após show

adblock ativo