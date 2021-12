Deu match? Jovem encontra ‘crush’ da fila de vacinação com ajuda da Prefeitura de Salvador

Depois da procura, com a ajuda de uma amiga e da Prefeitura da Salvador, o jovem que procurava por uma mulher a qual se encantou na fila de vacinação teve êxito. ‘Achei’, ele postou em sua rede social no fim da noite de terça-feira, 31.

A história foi contada na rede social da prefeitura, o que rendeu muitos comentários dos internautas e o final feliz para o apaixonado: “Achei! @prefsalvador & @sayoalmeida, vocês são tudo! Muito obrigado a todo mundo que compartilhou e torceu! Em breve, mais atualizações”, postou deixando uma expectativa no ar.

Sayô Almeida, amiga do rapaz, se sensibilizou com a paixão e recorreu às redes sociais da prefeitura para dar um “empurrãozinho”. Na ocasião, foram passados alguns dados imprescindíveis como nome, faixa etária e suposta localização da residência da jovem para encontrar a ‘crush’ do rapaz.

adblock ativo