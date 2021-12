Detran dá 'puxão de orelha' em Angélica por infração de trânsito no 'Estrelas'

A apresentadora Angélica levou um 'puxão de orelha' do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) por dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. A cena foi exibida no programa Estrelas, da Globo.

A bronca foi publicada na noite de terça-feira, 28, pelo perfil do Detran-SP no Facebook, com uma mensagem irônica, fazendo referência à música Vou de Táxi.

"É fã da Angélica? Conta pra ela, urgente, que falar ao telefone enquanto dirige diminui a atenção e a falta de atenção pode causar um baita acidente. Quem sabe na próxima, a pedido dos fãs, ela não vá de táxi", diz a publicação.

A foto usada para ilustrar a mensagem publicada foi extraída da entrevista que Angélica fez com a humorista Dani Calabresa, do programa Zorra. Na ocasião, elas passavam trote em artistas enquanto circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro.

