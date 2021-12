"Desenvolvi síndromes", desabafa Lucas Lucco

Depois de não comparecer a gravação do DVD Loop 360º, de Fernando e Sorocaba, o cantor Lucas Lucco desabafou nas redes sociais neste domingo, 13. Esquecendo o lado "artista", ele revelou que enfrenta um momento delicado na vida.

"Eu poderia fazer uma nota de esclarecimento como todo artista faz quando não comparece a um show. Quero falar sobre o que a maioria não vê e deixar um pouco de lado o "artista" Lucas Lucco e falar como Lucas. Ontem aconteceu a gravação do DVD da FS produções, em Curitiba, com a participação de vários grandes artistas com quem eu tenho a honra de trabalhar. Eu saí de casa ontem chorando muito sem motivo específico, deixei meus pais preocupados e não quis dizer nada. Fui em direção ao aeroporto e no caminho começou a chover forte. Não existia condições pra voar. Mas o pior, não é isso. O pior, tá dentro de mim".

Ele afirmou que usa remédio com frequência. "Uso remédios pra conseguir voar, uso remédios pra dormir, pra acordar, pra me manter calmo, pra conseguir ficar dentro de um hotel...".

O cantor disse que mudou após a fama e que não consegue ter um momento de tranquilidade em família. "Eu saí de Patrocínio interior de Minas Gerais e eu ainda não aceitei que eu não sou mais aquele menino do interior. São mais de 3 anos sem praticamente ter um momento pra mim e pra minha família. Hoje eu moro numa cidade grande, não vejo meus familiares há um ano, minha avós, meus avôs... E vcs sabem, nenhum deles é eterno. E isso martela na minha cabeça o tempo todo".

Apesar da situação, o cantor disse que gosta do que faz e não demonstrou intenção de largar a carreira. "Me sinto distante de Deus mesmo falando com ele diariamente como sempre fiz. Desenvolvi síndromes, saudade acumulada, medo acumulado, trabalho acumulado... E meu coração e minha cabeça só ficam em paz quando eu estou cantando no palco, gravando as cenas da novela ou em casa com minha família. Eu amo o que faço mas essas coisas que surgiram em mim estão me deixando muito triste. Peço desculpas a todos, de coração, lamento muito, aos profissionais envolvidos, aos fãs e ao público de Curitiba. Com certeza foi um dvd lindo! Estou lutando pra reverter esse quadro o mais rápido possível, tenho fé! Um beijo. Fiquem com Deus".

