"Desculpa aí, invejosos", brinca Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez resolveu ostentar boa forma em suas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Na imagem,, ela aparece estampando a capa da revista "Absolutemag", e fez questão de mostrar a versão com o sem Photoshop. Na legenda, ainda questionou fãs e seguidores:

"Olha que interessante! Essa foto colorida tem zero Photoshop! Foi tirada da tela do computador do fotógrafo Danilo Borges na hora da foto. A preto e branca foi tratada. Desculpa aí, invejosos, mas tá bem igual, né galera!?", disse a apresentadora.

Após a postagem, sua conta no Instagram foi alvo de vários comentários elogiando a apresentadora.

"Sem Photoshop está muito melhor! Você é perfeita, Luciana. Inspiração para todas as mulheres criarem vergonha e se cuidarem também", escreveu uma fã. "Você é linda com ou sem Photoshop! Pele, sorriso... Tudo!", disse outra.

