"Descontrole", diz casal que discutiu com José de Abreu

O casal que se desentendeu com o ator José de Abreu resolveu quebrar o silêncio e falar pela primeira vez sobre a polêmica. Na ocasião, Ana Paula e Tiago discutiram com o artista em um restaurante em São Paulo, no dia 22 de abril.

Um vídeo foi gravado e mostra José de Abreu cuspindo no casal após ser xingado por defender o Partido dos Trabalhadores (PT) e o governo Dilma.

Após José de Abreu participar do "Domingão do Faustão", onde falou sobre o episódio e o casal decidiu enviar uma nota oficial para o programa, onde dão sua versão da discussão. O texto foi lido neste domingo, 1º.

Na nota, eles falam que querem manter a privacidade, por isso decidiram não conceder entrevista. Ana Paula e Tiago também afirmam que "querem virar a página definitivamente deste lamentável episódio". Eles falam em "descontrole" do ato, justificando que "nem mesmo eventuais comentários que viessem de encontro com as convicções políticas ou ideológicas justificaria ou autorizaria a atitude repugnante deste senhor, trata-se de ato incompatível com a civilização do século XXI".

Para eles, o agravante é que José de Abreu é "uma figura pública nacionalmente conhecida e de quem se espera exemplo". Eles também afirmam que são de "uma nova geração de brasileiros e que acreditam no futuro do país".

