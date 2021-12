Dentro de um fusca, Sandra Annenberg se vacina contra covid-19

Dentro de um fusca, a jornalista Sandra Annenberg, de 53 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira, 24. Os registros foram compartilhados pela apresentadora nas redes sociais, que disse ter ficado emocionada.

Sandra comentou, na legenda da postagem, sobre a mistura de sentimentos que sentiu ao ser vacinada. "Senti alívio. Senti dor por todos os que não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou. Senti admiração por todos que trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos! Senti tanto...".

A apresentadora, além de agradecer ao Sistema Único de Saúde (SUS), pediu para que as pessoas continuem com os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias. "Enquanto todos não estiverem vacinados, ninguém estará seguro. Até lá, continuamos de máscara, com distanciamento, álcool gel e sem abraços", pontuou ela no post.

O estilo da jornalista para ir se vacinar foi rapidamente repercutido nas redes sociais. Na ocasião, internautas chegaram a dizer que queria estar como Sandra, dentro de um fusca e recebendo a vacina contra a covid-19.

queria estar tal qual Sandra Annenberg, indo de fusquinha pra tomar a vacina 🥺 (no entanto sem Fusquinha e sem vacina.....) pic.twitter.com/aAC8PayWk5 — somersault (@camilakehl) June 24, 2021

Eu ja amava a Sandra Annenberg aí ela vai vacinar DE FUSQUINHA não tem como caber mais no coração pic.twitter.com/aUUrtwld89 — Dudu (@Dudu) June 24, 2021

Eu sou completamente apaixonada por fusca , aí do nada a Sandra Annenberg aparece dirigindo um fusquinha hoje pra se vacinar. 🥰 pic.twitter.com/olWsYZbmxP — karol_Perpich 🇪🇪 (@KarolPerpich) June 24, 2021

