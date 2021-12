Denny cogita deixar Timbalada para seguir carreira solo, diz colunista

O vocalista da banda Timbalada, Denny Denan, pretende anunciar na noite desta sexta-feira, 9, a saída do grupo, segundo informações do colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". De acordo com ele, fontes da coluna afirmaram que o cantor só iria anunciar a notícia na próxima quinta-feira, 14, mas ele decidiu antecipar.

Léo Dias ainda afirma que Denny pretende seguir carreira solo. O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Timbalada, que não confirmou a saída do vocalista, mas também não negou o fato.

Na quarta-feira, 7, a cantora Millane Hora também anunciou a saída da banda. Segundo ela, o motivo seria que Carlinhos Brown, dono da Timbalada, acha que a artista não se encaixa no novo formato pensado para o grupo. "Carlinhos Brown, criador e dono da banda, decidiu dar um novo formato à Timbalada, e acredita que eu não me encaixo nele, nesse novo formato", afirmou a loira.

* Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo