Demi Lovato 'nocauteia' Sylvester Stallone em treino de boxe

Um cruzado de direita e Rocky Balboa vai ao chão. A descrição poderia sair diretamente de algum roteiro dos filmes de Rocky, franquia criada e estrelada por Sylvester Stallone, mas é a vida real, mesmo. E Rocky (ou melhor, Sylvester) caiu.

A cantora Demi Lovato tem revelado para seus fãs que a seguem nas redes sociais que está gostando de praticar boxe. Há quatro dias, a cantora publicou uma imagem na qual desfere um golpe no treinador dela. Pouco tempo depois, ela encarou o primeiro adversário, o próprio Stallone, e se deu bem.

Em dado momento, Rocky (ops, de novo, Sylvester) arriscou um cruzado, habilmente desviado por Demi. Então, veio o golpe de misericórdia. Depois de esquivar do ataque do adversário, Demi acerta um cruzado de direita no queixo do campeão. O adversário na lona. A cantora pop vence.

"Eu escorreguei! Eu escorreguei! Juro que foi um acidente", disse Stallone ao se levantar e abraçar a adversária.

Just knocking out Rocky (@officialslystallone) easy day at @unbreakableperformance.. #nobigdeal #boxingLEGEND #thenewcreed #ROXYBALBOA #Rockysdaughter #unthinkableatunbreakable Um vídeo publicado por Demi Lovato (@ddlovato) em Nov 2, 2016 às 12:16 PDT

