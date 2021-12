Demi Lovato homenageia bisavó com nova tatuagem de braço

Demi Lovato decidiu prestar uma homenagem para a bisavó por meio de uma tatuagem no braço. A imagem foi publicada no perfil oficial da cantora no Instagram. "Isto é para você Mimaw (bisavó). Você aos 26 anos no meu braço enquanto eu tenho 26 e para sempre. Eu te amo mais", escreveu Demi na legenda da foto. A imagem retrata a bisavó aos 26 anos, a mesma idade da artista.

Para fazer a obra, a cantora procurou o famoso tatuador Dr. Woo. "Obrigada, Dr. Woo por fazê-la voltar à vida para mim. É impressionante e a tatuagem mais significativa que eu já tive", agradeceu. Demi Lovato fez uma série de selfies no Instagram para mostrar a tatuagem.

adblock ativo