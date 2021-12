Delegacia de Arraial D'Ajuda vai investigar festa na casa de Elba Ramalho

A 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) determinou, na tarde desta quarta-feira, 30, que a Delegacia Territorial (DT) de Arraial D'Ajuda investigue a festa realizada no imóvel de luxo alugado pela cantora Elba Ramalho. O evento, que ocorreu na noite de terça-feira, 29, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, contou com 700 pessoas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os organizadores da festa serão convocados. A Polícia Civil vai ouvir também os militares que encerraram o evento e apurar como ocorreram a divulgação e a venda de ingressos.

Após se dizer surpresa com a realização da festa, a artista se pronunciou afirmando que solicitou a retratação e a rescisão do contrato de locação. Ela disse ainda que pretende entrar com processo na Justiça contra quem alugou a residência entre os dias 25 de dezembro e 4 de janeiro.

Elba afirmou também que havia autorizado um evento para menos pessoas e que soube durante uma missa da proporção que o evento tomou. Ela está hospedada no ClubMed, um hotel a 10 km de sua casa alugada.

"Estava na missa. Estava na igreja às 19h, fazendo a leitura de Salmos quando comecei a receber mensagem sem entender o que estava acontecendo. Fui incisiva com eles, dizendo que não poderiam infringir a regra determinada pelo juiz de Porto Seguro, que seria festa somente para 200 pessoas. Eles sabiam disso", contou em entrevista à Quem.

Conforme a SSP-BA, o 8º BPM (Batalhão da Polícia Militar) encerrou a festa após uma denúncia anônima.

