Dedé revela que nunca se sentiu um dos Trapalhões

Durante sua participação no "Programa do Jô", exibido na madrugada desta terça-feira, 27, Dedé contou que nunca se considerou um integrante dos Trapalhões e muito menos um palhaço.

"Nunca me senti um dos Trapalhões, sempre me senti um fã do Mussum, Zacarias e Didi", revelou. "O pessoal sempre dizia que eu era o único que não era engraçado, mas eu estava ali para preparar a piada e não para fazer a graça", completou.

O sucesso, que ficou mais de duas décadas no ar, na Rede Globo, e teve mais de 20 filmes lançados, começou com a dupla Dedé e Didi no final da década de 1960. Ao longo dos anos, Mussum e Zacarias se juntaram aos dois formando Os Trapalhões.

