Decoradora processa Marcelo Serrado por não pagar dívida

O ator Marcelo Serrado está sendo processado pela decoradora Claudia Hauer. De acordo com as informações da revista Veja, Claudia, que fez uma reforma na casa do ator, exige um acerto de contas de R$ 99 mil, sem contar os juros e danos morais.

Marcelo não negou a dívida, mas alegou que não pagou porque o serviço ficou mal feito. A decoradora foi contratada para trabalhar na cobertura do ator, de dois andares, localizada no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O caso está na 19ª Vara Cívil do Rio de Janeiro desde 2015. Claudia afirma que Marcelo já tinha uma dívida com ela, mas seguiu com o projeto achando que ele fosse pagar. Segundo a Veja, houve trocas de mensagens sobre o assunto, e que em uma delas, a secretária do ator propôs que ele pagasse seis parcelas de pouco menos de R$ 6 mil e, na entrega da reforma, o pagamento à vista de R$ 80 mil. Porém, o combinado não deu certo.

