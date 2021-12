Deborah Secco rebate críticas sobre foto pós-parto

A atriz Deborah Secco rebateu as críticas que recebeu depois de postar uma foto mostrando a boa forma depois da gravidez em seu perfil do Instagram. A mamãe fez um desabafo junto com uma montagem com as transformações ao longo da sua carreira: "Eu treinei e preparei o meu corpo a vida inteira para que ele estivesse apto às mudanças que a minha profissão exige".

Ela alega não ter tido a intenção de mostrar a boa forma. "Eu só queria mostrar a evolução do meu sonho de ser mãe, reproduzindo uma foto que eu vi e amei", afirma.

Confira a postagem completa:

O caso

Pouco menos de duas semanas após dar à luz Maria Flor, Deborah publicou uma montagem com três fotos, mostrando o antes, o durante e o após a gestação, na quinta-feira, 17. É possível perceber que o corpo da atriz está quase o mesmo de antes da gravidez.

Nos comentários, os internautas ficaram divididos entre os elogios e as declarações de surpresa. "Linda como sempre!", elogiou um seguidor. "Chocada!", disse outra. "Como assim?", indagou uma terceira.

Confira:

Tempo, tempo, tempo... Realizada hoje... Esperando ontem... E a um ano atrás, ainda só sonhando... Uma foto publicada por Deborah Secco (@dedesecco) em Dez 17, 2015 às 5:19 PST

Maria Flor

A atriz terminou com o mistério em torno da bebê e postou foto da filha neste sábado, 19: '15 dias de amor!!!', comentou. Deborah havia publicado um foto de Maria Flor em meio à várias outras crianças na quarta-feira, 16. O objetivo era mostrar que a menina é um bebê como qualquer outro, como diz a atriz: "A mamãe e o papai querem muito que eu cresça sabendo que eu não sou diferente, nem mais especial do que ninguém".

Pouco depois, o papai baiano Hugo Moura também fez o mesmo post e fez o desafio: "E aí, será que vocês adivinham quem é a "baianinha". Façam suas apostas!".

15 dias de amor!!! Uma foto publicada por Deborah Secco (@dedesecco) em Dez 19, 2015 às 6:22 PST

