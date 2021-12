Deborah Secco diz que primeiro mês como mãe foi "frustrante"

A atriz Deborah Secco sempre deixou claro a vontade de ser mãe, porém, com o nascimento da filha Maria Flor, em dezembro de 2015, ela contou que seu primeiro mês como mãe foi "frustrante". A declaração foi feita em entrevista à revista "Glamour", após um ensaio da atriz com a filha em homenagem ao Dia das Mães.

"Ninguém me avisou que a criança não dá amor no primeiro mês! Ainda mais no meu caso, que não amamentei. Sentia que qualquer pessoa que estivesse ali trocando fralda, dando banho e mamadeira, pra ela estava bom. É uma dedicação absurda, o bebê demanda de três em três horas cronometradas. Aí você sente que dá muito e não recebe nada em troca. É frustrante", afirmou.

Ainda segundo Deborah, a primeira gravidez não foi planejada, uma vez que a filha veio ao mundo após uma camisinha furar: "Parei de tomar pílula pra congelar meus óvulos, porque todas as minhas amigas estavam com dificuldade de engravidar, e o médico falou que o ideal era congelar com 35. Pra fazer o procedimento, tinha que ficar durante seis meses sem anticoncepcional. Aí, por causa de uma camisinha furada, Maria nasceu".

