Deborah Secco diz que anda de ônibus para criar rotina normal para a filha

Mãe de Maria Flor, de 2 anos, fruto do casamento com o ator baiano Hugo Moura, Deborah Secco revelou que tenta garantir uma infância normal à filha. “Eu levo a Maria para a escola de ônibus, ando com ela de metrô, a gente brinca com ela na praia, na lama, na areia. Ela ama andar de ônibus" disse a atriz, em entrevista à coluna Telinha, do jornal Extra desta segunda-feira, 23.

Deborah será a vilã Karola na próxima novela das nove da TV Globo, 'Segundo Sol', prevista para maio. A trama marca a volta às novelas após ter dado luz a Maria Flor.

