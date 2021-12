Deborah Secco comemora 1 ano de sua filha com baiano

A atriz Deborah Secco festejou o 1ª ano de Maria Flor neste domingo, 4. A menininha é filha dela com o baiano Hugo Moura.

A festa teve como tema a "Turma da Galinha Pintadinha" e foi realizada em uma casa de festas no Itanhangá, no Rio de Janeiro. A decoração foi organizada por Lorena Duque e abusou das flores.

O bolo tinha quatro andares, todos verdadeiros e pesava 10 quilos. A festa ainda teve quase mil doces e um segundo bolo.

As crianças ganharam pintinhos de brinquedo e podiam dar um nome a eles com direito a uma coleira personalizada.

O evento contou com 250 convidados, entre eles a atriz Regiane Alves e seus filhos Antônio e João Gabriel; a atriz Betty Faria e as netas; o piloto Cacá Bueno; a atriz Nívea Stelmann e os filhos e os ex-BBBs Adriana Sant'Anna e Rodrigão e o filho do casal.

