Debora Secco posta primeira foto de filha, mas faz mistério

Deborah Secco mostrou o rostinho da filha pela primeira vez nesta quarta-feira, 16, no perfil dela no Instagram. Apesar da portagem, a atriz fez mistério sobre a identidade de Maria Flor. Isso porque ela fez uma montagem com fotos de vários bebês. A brincadeira teve uma justificativa.

"A mamãe e o papai querem muito que eu cresça sabendo que eu não sou diferente, nem mais especial do que ninguém. Sou mais uma criança que precisa de carinho, cuidado, atenção e amor", postou a atriz.

Pouco depois, o papai baiano Hugo Moura também fez o mesmo post, fazendo mistério sobre Maria Flor. E aí, será que vocês adivinham quem é a "baianinha". Façam suas apostas!

