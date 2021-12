De folga no México, Anitta faz sucesso nas redes postando fotos de biquíni

A cantora Anitta está curtindo uma pausa nos shows após se apresentar no sábado, 7, durante as comemorações do aniversário de 50 anos de Praia Grande (SP). Em imagens compartilhadas nas redes sociais, a cantora aparece no litoral do México, na praia de San José del Cabo, juntamente com o amigo e fotógrafo Eduardo Bravin.

Nas fotos, Anitta exibe o corpo magro e malhado em dois modelos diferentes de biquíni, um branco e o outro dourado, além de um maiô com uma estampa em vermelho e branco. Ela está hospedada em um hotel na região, que tem diárias a partir de US$ 301.

Desde sexta-feira, 6, o clipe de "Loka", estrelado pela cantora juntamente com a dupla Simone & Simaria já acumulou mais de 12 milhões de visualizações.

😍 Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Jan 9, 2017 às 3:53 PST

@eduardobravin 📷 Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Jan 9, 2017 às 5:49 PST

Buenos dias desde México (foto @eduardobravin ) Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Jan 10, 2017 às 6:45 PST

