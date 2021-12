De folga do PSG, Neymar é flagrado com loira na França

Parece que Neymar está aproveitando bem a vida de solteiro. O jogador, que está de folga do Paris Saint-Germain (PSG), foi flagrado em um momento íntimo com uma loira, durante uma viagem à Saint-Tropez, na França.

Nas imagens, que circulam pela internet, Neymar é visto conversando bem de perto com a mulher, com direito a cochichos no ouvido. A jovem não foi identificada.

Jogador Neymar em momento íntimo com mulher desconhecida (Foto: Reprodução | AKM-GSI)

Vale lembrar que o jogador terminou o namoro com a atriz Bruna Marquezine em junho deste ano e, recentemente, chegou a ser apontado como novo affair da atriz e cantora norte-americana Demi Lovato.

