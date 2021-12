Day McCarthy depõe por injúria racial a filha de Bruno Gagliasso nos EUA

Dayane Alcântara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, prestou depoimento na justiça dos Estados Unidos em relação a injúria racial cometida contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. De acordo com o colunista Leo Dias, ela foi acionada por conta da queixa prestada pelo ator no consulado dos Estados Unidos.

Bruno Gagliasso também prestou ocorrência em uma delegacia do Rio de Janeiro após Day McCarthy chamar sua filha de "macaca horrível" em um vídeo no Instagram.

Ele também procurou o consulado norte-americano porque existia a informação de que Dayane estava morando fora do Brasil. Diferente do que foi divulgado inicialmente pela imprensa, ela não está no Canadá, mas em Las Vegas.

De acordo com o colunista, ela já foi presa no estado da Virgínia por manter um prostíbulo.

adblock ativo