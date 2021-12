Conhecida por ser chamada de Day McCarthy, Dayane Alcântara Couto de Andrade, foi agredida após o show da cantora Anitta em Londres, na Inglaterra. A pessoa que agrediu a socialite, e que aparece na gravação, é Grasiela Vincent, uma brasileira que também estava no evento.

O vídeo da briga circula nas redes sociais. As duas envolvidas no caso já se prontificaram a contar suas versões. Day McCarthy falou em seu perfil no Instagram que, enquanto assistia ao show, a mulher foi ao seu encontro e deu três tapas e um murro no rosto. Ela ainda acrescentou que a mesma foi presa. Já Grasiela disse que tomou essa atitude após Day agredir verbalmente uma criança. Ela se defendeu falando que não foi detida.

Day ganhou destaque nas redes sociais por reproduzir mensagens polêmicas. Em uma dessas aparições, ela foi acusada de racista ao falar sobre Titi, a comparando a filha de 4 anos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank a uma "macaca".

Da Redação Day McCarthy apanha em show de Anitta em Londres

Explicando sobre o bafao no show da anitta Uma publicação compartilhada por Grasiela Vincent (@grasielavincent) em 29 de Jun, 2018 às 12:13 PDT

