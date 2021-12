Danielle Winits e André Gonçalves estão namorando

Os atores Danielle Winits e André Gonçalves estão se envolvendo amorosamente, de acordo com a colunista Fabíola Reipert. Segundo ela, o relacionamento começou durante a participação da dupla no quadro de culinária do programa de Ana Maria Braga, o Super Chef Celebridades.

O clima teria esquentado entre os artistas, que começaram a sair e já foram vistos trocando carinhos nos estúdios da Globo. Ainda segundo a colunista, o casal viaja nesta segunda, 1º, para a Europa.

