Danielle Winits e André brigam por conta do filho do ator

O relacionamento entre Danielle Winits e André Gonçalves não é só feito de romance como aparenta. De acordo com a colunista do site R7, Fabíola Reipert, o casal já protagonizou a primeira discussão em público.

A briga teria acontecido na fila de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Testemunhas contaram para a colunista que o problema entre eles envolvia o filho do ator.

Danielle tem dois meninos de dois casamentos, enquanto André tem três filhos. Segundo Fabíola, a atriz teria reclamado do filho do namorado. "Você precisa dosar, você precisa saber separar as coisas. Seu filho já é bem grandinho", ela teria dito enquanto caminhava na frente de André, que estava com cara de poucos amigos.

Recentemente, o casal esteve no programa "Mais Você" (Globo) de Ana Maria Braga e André disse que seus filhos já conheciam Danielle e tinham aprovado o relacionamento.

Os dois começaram a namorar após participar de quadro no programa de gastronomia. Depois assumir o romance, eles viajaram juntos para Europa, onde ficaram noivos. O casal disse que pretende oficializar a união.

adblock ativo