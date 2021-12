Daniela se declara para Malu pelos dois anos de casamento

Daniela Mercury e Malu completaram dois anos de casamento nesta segunda-feira, 12, e a cantora baiana usou o Instagram para se declarar para a esposa. "Hoje, no dia do nosso aniversário de dois anos de casadas no civil,nasceu a poesia cantada em notas que eu não sabia que existiam. Você acordou em mim quem eu sou. Te peço em casamento mil vezes, em mil vidas!", escreveu Mercury.

A cantora ainda disse que o novo álbum, que ficou pronto nesta segunda, era para Malu. "Esse álbum é pra você, por você, por causa de você! ", postou. "A vida nos uniu para que juntas realizássemos mais. O seu amor é fogueira de São João que toca fogo na imensidão dentro de mim.Seu amor despertou a poesia que andava guardada", continuou.

