Daniela Mercury se rende à brincadeira 'Que tiro foi esse'; assista

O hit "Que tiro foi esse?", da cantora Jojo Toddynho, está fazendo sucesso nas redes sociais e no dia-a-dia das celebridades. Depois que os filhos de Angélica e Luciano Huck; Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Titi; e a dançarina Lorena Improta gravaram um vídeo em que aparecem caindo ao som do funk, quem também se rendeu à brincadeira foi a cantora Daniela Mercury. Ela postou a gravação na manhã desta segunda-feira, 15, no Instagram.

Nas imagens, Daniela aparece com a esposa Malu Verçosa e amigos. Ao som da música, elas se jogam na varanda de uma casa, fazendo a alegria dos seguidores.. "Rindo litros até agora", disse uma seguidora. "kkkk, amo sua energia Daniela Mercury", declarou outra.

