Daniela Mercury se declara para Malu Verçosa em rede social

Em meio a tantas separações no ano de 2016, há ainda quem celebre o amor. Nesta quarta-feira, 12, a rainha da axé music, Daniela Mercury, completou três anos do casamento civil com a jornalista Malu Verçosa.

Em comemoração à data especial, a cantora baiana postou uma declaração de amor na sua conta do Instagram para a companheira.

"Hoje completamos 3 anos do nosso casamento no civil! Um dia muito especial para a nossa família!", escreveu ela, na legenda da imagem.

