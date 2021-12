Daniela Mercury e Malu posam contra Estatuto da Família

Daniela Mercury e Malu Verçosa posaram para a campanha "Nossa Família Não Existe", do deputado federal Jean Wyllys, contra o polêmico Estatuto da Família. Segundo o estatuto, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, em Brasília, família envolve um homem e uma mulher. Elas posaram com as filhas adotivas de Daniela, Ana Alice, de 12 anos, Ana Isabel, de 3 (no colo de Malu), e Márcia, de 15.

"Assim como Madonna e Lady Gaga, Daniela Mercury não só é talentosa e proporciona alegria através da música, mas é também relevante na construção de um mundo mais justo e igualitário. Vejam que linda a foto que a família Verçosa Mercury enviou para a nossa campanha ‪#‎nossafamiliaexiste‬. E você, já enviou a sua?", postou Jean no Facebook.







