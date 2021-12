Daniela Mercury anuncia que será avó pela segunda vez

Daniela Mecury usou o Instagram para dividir com os fãs e seguidores que será avó pela segunda vez. A filha da cantora, Giovana Póvoas, está esperando uma menina, que se chamará Mel. A primeira neta dela é Clarice, de 8 anos, filha do primogênito Gabriel Póvoas.

"Conheci o maior amor do mundo. Nós estamos muito felizes com essa bênção. Gostaria de compartilhar com os amigos essa alegria. Nossa filha já é muito amada", escreveu Giovana na publicação, que, em seguida, foi compartilhada por Daniela.

Após a postagem, os fãs da cantora lotaram o perfil dela de comentários para parabenizar à ela e a filha. "Que lindeza! Muita saúde, paz, luz e alegrias", disse um seguidor. " Parabéns vovó e a mamãe mais linda do mundo", comentou outra fã.

