Daniel Alves se casa com modelo espanhola em cerimônia secreta em Ibiza

O jogador Daniel Alves se casou neste final de semana em uma cerimônia secreta com a modelo espanhola Joana Sanz. O anúncio da união foi feito pela própria modelo, que divulgou fotos e vídeos do evento nas redes sociais. A assessoria de comunicação do craque confirmou a informação ao "Uol".

Nas imagens divulgadas por ela, é possível perceber que a festa foi bastante íntima, discreta e com poucos convidados. Ainda de acordo com o "Uol", o casal revelou o romance em julho de 2015.

