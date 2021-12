Daniel Alves compartilha vídeo em rede social soltando a voz

O jogador de futebol Daniel Alves compartilhou nas suas redes sociais neste domingo, 20, um vídeo em que ele aparece soltando a voz. Os vídeos de curta duração, que são gravados por ele não são novidades na rede, mas recentemente ele arriscou cantar o hit "Sin Contrato", do colombiano Maluma, que já fez participação com Anitta no hit "Sim ou Não".

Na legenda, Daniel Alves colocou: "Um feliz domingo para todo mundo! Boas energias sempre", já nos comentários os seguidores responderam de forma bem humorada, "Dani, vai jogar bola que, se for pra ser cantor, tu vai morrer de fome (risos)", ironizou um. "Deve ser efeito da cachaça", escreveu outro seguidor.

O lateral direito da Seleção Brasileira e do Juventus, da Itália, já havia informado que cogitava seguir carreira artística musical. Enquanto jogador, Dani Alves, já foi produtor do CD do irmão, Ney Alves, e já participou de clipes musicais.

Happy sunday to everybody, good vibe always. I LOVE THIS GAME 😂😂😂 #likeaPicasso #ilovethisgame #kakakaka😂 #goodcrazyinthahouse🤓 Um vídeo publicado por DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) em Nov 20, 2016 às 1:53 PST

