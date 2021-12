Dani Suzuki fala sobre namoro com Nikolas Antunes

Dani Suzuki está namorando o ator Nikolas Antunes, com quem atuou em "Malhação". Em entrevista à revista "Marie Claire", a atriz e atual apresentadora do programa The Voice, da Globo, revelou que é novidade para ela, mas que está feliz.

"É recente. Não calculei quanto tempo estamos juntos porque não sou uma pessoa muito de datas. Estou feliz da vida e está tudo ótimo!", disse.

Sobre oficializar a relação, a atriz foi clara e disse que não tem pressa: "Não penso nada, estou vivendo o hoje, sem planos".

Dani ainda falou que seu filho, fruto do casamento de dois anos com o empresário Fabio Novaes, se dá bem com Nikolas. "Ele é pequeno, só tem 4 anos, então pra ele é um amigo como qualquer outro. Meus amigos estão sempre em casa, é muito normal ele ver outras pessoas circulando por lá", contou.

Recentemente, boatos sobre um possível relacionamento entre Dani e o ator Klebber Toledo foram negados pelos dois.

adblock ativo