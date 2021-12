Dani Calabresa pretende ir morar sozinha, diz colunista

Dani Calabresa está procurando apartamento para morar sozinha no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, seria um possível fim do casamento com Marcelo Adnet.

Pessoas próximas ao casal teriam revelado que a humorista não conseguiu superar a traição de Adnet (aquela que ele foi flagrado beijando outra na rua).

Ainda segundo a jornalista, o casal tem andado sem aliança.

