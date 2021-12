Dança dos Famosos 2016 terá Joelma no elenco

A cantora Joelma vai estar na próxima edição do "Dança dos Famosos", um dos quadros de maior audiência do dominical "Domingão do Faustão", de acordo com o colunista Leo Dias. O nome de Joelma já havia sido citado para participar de um quadro da atração, mas um dos produtores teria convencido o resto da equipe a descartar a moça.

Recentemente, a ex-vocalista da Banca Calypso estava em negociação com Band para integrar o corpo de jurados do "The X Factor", programa mudialmente famoso por revelar talentos na música e em outras áreas. Porém, a decisão de Joelma foi tomada com base na sua paixão, que é a dança.

Vale lembrar que a cantora paraense é conhecida por cantar músicas de ritmos dançantes e tem ótima desenvoltura nos palcos.

