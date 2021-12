Dan Stulbach encerra contrato com a Band

O ator Dan Stulbach assinou na quinta-feira, 10, a rescisão do contrato que tinha com a Band, desde que foi convidado para apresentar o programa "CQC". Em entrevista ao site Uol, ele falou sobre a negociação.

"A gente vinha negociando isso há muito tempo. Saí tranquilo com o Diego Guebel [diretor artístico da Band] e com todo mundo lá. Agora, não tenho exclusividade com nenhum canal de televisão", disse. Sem falar sobre valores, ele revelou que "a Band pagou a multa rescisória", decorrente da quebra de contrato.

Apesar de ter apresentado o programa por apenas 9 meses - entre março e dezembro de 2015, quando o "CQC" foi extinto pela emissora -, Dan contou que a experiência valeu a pena. "Aprendi muito no 'CQC'. Minhas opiniões no programa vinham de maneira livre, não havia roteiro ou teleprompter [aparelho que passa o texto para os apresentadores]. O 'CQC' para mim foi um aprendizado de elaboração de pensamento, de ritmo, de me relacionar com o público. Não me arrependo", comentou.

Questionado sobre uma possível volta para a Globo, o ator preferiu não se posicionar, já que não tem nada certo, até então. Mas lembrou que é muito querido por pessoas da emissora.

"Deixei muitos amigos na Globo. A Maria Adelaide Amaral [novelista da emissora] é minha amiga e veio ver minha peça. O cinema está me chamando muito este ano. Agora mesmo nesta sexta pela manhã estou indo para o Rio rodar o filme do Jayme Monjardim, que também é da Globo, 'O Vendedor de Sonhos'. Também fiz uma participação no novo filme do Renato Aragão ['Os Saltimbancos Trapalhões 2 - Rumo a Hollywood'], outro artista da Globo", contou.

Sobre ter deixado a emissora carioca para ir para a Band, Dan deixou claro não estar arrependido. "Eu mudei porque entendi que tenho de ser dono de mim mesmo, fazer as coisas que tivessem a ver comigo", declarou.

O ator ainda comentou sobre a possibilidade de voltar a cobrir as férias de Fátima Bernardes, no "Encontro com Fátima Bernardes", mas foi cauteloso. "Eu adoro a Fátima. Mas até tenho medo desse tipo de pergunta, porque outro dia me perguntaram se eu toparia fazer um programa como o do Jô Soares, eu disse que sim, e aí soltaram a manchete: 'Adoraria substituir o Jô, diz Dan Stulbach'. Então, é melhor ir com calma. O que eu digo é que adoro a Fátima e tenho uma ótima relação com o Boninho [diretor do 'Encontro']", argumentou.

adblock ativo