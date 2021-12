Dado Dolabella rebate seguidor e alfineta Luana Piovani

Mesmo depois de quase dez anos do término de um namoro conturbado entre o ex-casal Dado Dolabella e Luana Piovani, os dois ainda são motivos de discussão entre fãs e seguidores. Desta vez, Dado foi críticado por uma internauta que questionou na pagina do Facebook de Dado, o fato do ator ter se tornado vegano e proteger animais, mas "bate em mulher", se referindo a agressão cometida por Dado contra Luana, que resultou no fim do relacionamento.

Dado logo rebateu o comentário e disparou: ""Quanta besteira. Primeiro, quando rolou essa polêmica eu era carnísta, não era vegano. Segundo, de onde você tirou que eu sou machista? Terceiro, você esta citando um fato que aconteceu há10 anos, com uma mulher que arruma confusão a vida toda, toda semana. E usando o verbo bater no presente. Só falta cuspir e falar que é golpe!".

adblock ativo