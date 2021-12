Dado Dolabella é criticado ao lamentar morte de Betty Lago

Dado Dolabella foi duramente criticado ao lamentar a morte de Betty Lago neste domingo, 13. O que gerou a revolta dos internautas foi o ator ligou a doença que matou a atriz, o câncer, com o fato dela comer carne.

"O câncer, assim como a maioria das doenças letais: diabetes, hipertensão, ataque cardíaco e etc... Tem sua origem por causa do consumo surreal de sofrimento e violência animal", escreveu. Ele ainda continuou. "Além da questão espiritual é claro, tem a física. Está provado cientificamente o aumento da probabilidade de câncer ingerindo tais alimentos".

Os internautas não perdoaram o ator. "Péssimo dia para abrir o facebook. Então quem come carne morre de câncer é isso?", escreveu um. "Qual o teu problema? Você só começou a ser vegano há pouco tempo e já tá falando besteira", postou outro. "Dado, eu sou vegetariana acaminho do veganismo e não concordo com sua posição , não agora neste momento de dor. E não tente se justificar, ta feio cara", ainda escreveu outra.







Seu humor, talento e alto astral sempre nos contagiou!!! E agora vai deixar muita saudade... Grande guerreira!! Q a sua... Posted by Dado Dolabella on Domingo, 13 de setembro de 2015

