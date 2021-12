Cristiana Oliveira homenageia Daniella Perez

A atriz Cristiana Oliveira usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 3, para homenagear Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez. Ela publicou uma foto dela com a amiga, na época em que as duas contracenaram juntas na novela "De Corpo e Alma", da Globo. Na legenda, escreveu: "Saudades eternas". A moça completaria 45 anos no próximo dia 11.

Daniella foi assassinada, aos 22 anos, pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz, com 18 golpes de tesoura. O crime, que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992, na Barra da Tijuca, chocou muitas pessoas que acompanhavam a novela em que a moça e o assassino atuavam.

Após o julgamento, em 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão e Paula, a 18 anos e meio de prisão.

